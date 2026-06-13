Ученици от Кърджали творят в памет на Нели Черкезова
За осма поредна година на кърджалийското училище „Йордан Йовков" проведе своя Празник на изкуствата „Денят на Нели". Рожденият ден на Нели Черкезо...
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За осма поредна година на кърджалийското училище „Йордан Йовков" проведе своя Празник на изкуствата „Денят на Нели". Рожденият ден на Нели Черкезо...