Спрягат Сашо Диков за стола на Росен
Дори не каза "Довиждане" и "Благодаря", заяви Любо Нейков по адрес на Петров
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Дори не каза "Довиждане" и "Благодаря", заяви Любо Нейков по адрес на Петров
София. Инфарктна ситуация се разигра по време на днешното предаване "Нека говорят" с Росен Петров" по бТВ. Негов гост бе д-р Георги Николов, който спа...
Самоиронията ме прави неуязвим, казва водещият на "Нека говорят"