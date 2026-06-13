Любо Нейков призна и издаде голяма мъка на Гала!
И тя е продължавала дълги години
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И тя е продължавала дълги години
Да не се взема емоционално решение дали да се прехвърлят парите от втория стълб в НОИ
Това заяви бившият социален министър Иван Нейков
Не може един строител да бъде разрушител, тъй като има специалисти в тази област. Изисква се специална квалификация на човека, който ще разрушава. Тов...