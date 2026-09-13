Неизвестен уби 3-ма минувачи с нож
Инцидентът е станал, след като няколко мъже пили алкохол в парка на железопътната гара
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Инцидентът е станал, след като няколко мъже пили алкохол в парка на железопътната гара
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Неизвестен е проникнал в склад за черни и цветни метали като е разбил стената на склада, съобщиха от областната дирекция на полицията. Сигналът за кра...