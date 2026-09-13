Станало недоразумение: Бали ще приема и бедни туристи
Очаква се островът да отвори за чужденци през ноември
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Очаква се островът да отвори за чужденци през ноември
Разследват актьора след недоразумение
Нелепа грешка постави премиера Шинзо Абе в пореден скандал свързан с правата на жените Токио. Малко недоглеждане вкара японския министър-председател...