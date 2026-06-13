Стенли вдигна купа в Англия
Стилиян Петров спечели първата си купа, след като прекрати активна спортна кариера. Бившият капитан на България, който успя да се пребори с левкемията...
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Стилиян Петров спечели първата си купа, след като прекрати активна спортна кариера. Бившият капитан на България, който успя да се пребори с левкемията...