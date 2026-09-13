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Двойно торнадо вилня в САЩ

Двойно торнадо вилня в САЩ

Двойно торнадо премина през град Пилджър в щата Небраска, нанесе много щети и взе жертви. Един човек е загинал, а други 16 бяха ранени в природната ст...

17 юни | 7:35
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