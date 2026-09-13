Изпращат още полицаи на сръбско-българската граница
На сръбската граница с България ще бъдат изпратени допълнително още 50 полицаи от Фронтекс. Това съобщи сръбският министър на вътрешните работи Небойш...
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На сръбската граница с България ще бъдат изпратени допълнително още 50 полицаи от Фронтекс. Това съобщи сръбският министър на вътрешните работи Небойш...
Сърбия предложи на България помощ за охрана на южната ни граница. Това стана ясно по време на работната среща министъра на вътрешните работи Румяна Бъ...
Сърбия праща своя армия и полиция на българската граница. Съвместните военно-полицейски екипи ще патрулират около граничните пунктове със страната ни...
Белград. Председателят на сръбската Скупщина Небойша Стефанович очаква стопляне на взаимоотношенията между сръбския и българския парламент. Това стана...