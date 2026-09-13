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Германците не искат Меркел

Германците не искат Меркел

По-голямата част от германците - 48%, не искат Ангела Меркел за канцлер след изборите за Бундестаг през 2017 г., пише в. "Билд ам Зонтаг", като цитира...

29 ноември | 21:35
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