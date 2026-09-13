Над половината българи не искат еврото, страх ги е от високите цени
65% са на мнение, че държавата не предоставя достатъчно информация за последиците от приемането на новата валута
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65% са на мнение, че държавата не предоставя достатъчно информация за последиците от приемането на новата валута
Нашите искания са икономически, категорични са от туристическия бизнес
Решението на правителството да направи ваксинациите задължителни за болничните работници има ефект, коментира здравният министър
По-голямата част от германците - 48%, не искат Ангела Меркел за канцлер след изборите за Бундестаг през 2017 г., пише в. "Билд ам Зонтаг", като цитира...