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Кметъла избира Мис Рома

Кметъла избира Мис Рома

Първият оркестър на Горан Брегович "Ъндърграунд" ще свири в Шумен навръх празника на ромите 8 април. Шоуто на музикантите ще е безплатно и ще започне...

02 април | 20:15
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