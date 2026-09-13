Извънредна новина! Арестуваха бос от бургаския ъндърграунд
Специализирана полицейска операция, ръководена от бургаското звено на ГДБОП
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Специализирана полицейска операция, ръководена от бургаското звено на ГДБОП
В щаба на "революцията" имало и хора от ъндърграунда в морския град
Първият оркестър на Горан Брегович "Ъндърграунд" ще свири в Шумен навръх празника на ромите 8 април. Шоуто на музикантите ще е безплатно и ще започне...