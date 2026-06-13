Президентът назначи Димитър Георгиев за шеф на ДАНС
С указ от 18 март президентът Росен Плевнелиев назначи Димитър Георгиев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност", съобщиха от прессек...
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С указ от 18 март президентът Росен Плевнелиев назначи Димитър Георгиев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност", съобщиха от прессек...