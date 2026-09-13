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220 къщи под вода (ОБЗОР)

220 къщи под вода (ОБЗОР)

Нов порой в половин България. Проливни дъждове наводниха стотици къщи и оставиха десетки хора без дом. Невиждана стихия връхлетя Бургас. Образуваха се...

05 септември | 20:00
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