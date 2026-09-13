Отменено е бедственото положение в Община Приморско
В 15.30 часа със заповед на кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов бе отменено бедственото положение на територията на Общината. Главният път,...
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В 15.30 часа със заповед на кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов бе отменено бедственото положение на територията на Общината. Главният път,...
Приморско. Жертвите от страшния потоп, който заля Бургас и Южното Черноморие вече станаха три. Преди малко спасителите са открили тялото на 27 годишен...
Вследствие на поройните дъждове, резултирали в наводнения и свлачища, загинаха най-малко 120 души в северните щати на Индия през последните 5 дни, съо...
Бургас. Двама неизвестни мъже са спасили живота на десетки хора в местността "Отманли" по време на водния ад снощи. Смелчаците са рискували собствения...
Нов порой в половин България. Проливни дъждове наводниха стотици къщи и оставиха десетки хора без дом. Невиждана стихия връхлетя Бургас. Образуваха се...
София. Пострадалите от наводненията не трябва използват уреди и инсталации на газ. Това предупреди Държавната агенция за метрологичен и технически над...