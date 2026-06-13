Двамата от "Follow me" сключиха брак
Руският фотограф Мурад Осман и неговата красива приятелка Наталия Захарова сключиха брак. Двамата, известни със снимките си под името "Follow me", са...
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Руският фотограф Мурад Осман и неговата красива приятелка Наталия Захарова сключиха брак. Двамата, известни със снимките си под името "Follow me", са...