Снегът настъпва! Къде се взимат спешни мерки
От София и Пловдив дадоха актуална информация
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От София и Пловдив дадоха актуална информация
10 328 са активните случаи на заразата
Новите случаи са над 11% от направените тестове
„Тогава Слънцето ще бъде в точката на зимното слънцестоене. Това е един от най-късите дни в годината - 9 часа и 2 минути. Последните няколко дни преди...