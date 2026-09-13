Бивш областен осъди за втори път прокуратурата
Наско Анастасов бе оправдан по обвинение за незаконна сделка Бившият областен управител на Разград Наско Анастасов осъди прокуратурата за втори път...
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Наско Анастасов бе оправдан по обвинение за незаконна сделка Бившият областен управител на Разград Наско Анастасов осъди прокуратурата за втори път...
Наско Анастасов виновен за източването на повече от 500 хил.лв от фонда за бедствия и аварии Разград. Бившият областен управител на Разград Наско Ан...
Апелативният съд отмени оправдателната присъда срещу Наско Анастасов