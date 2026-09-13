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Наш депутат на форум в Италия

Наш депутат на форум в Италия

Народният представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева участва в среща на страните-членки на Централноевропейската инициатива, която се провежда в град Три...

09 ноември | 15:45
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