Отлагат глобите за офшорки с ниви
Да се отложи от 1 май на 1 октомври въвеждането на глоби за офшорни дружества, които притежават ниви, гласуваха депутатите. Според действащия закон в...
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Да се отложи от 1 май на 1 октомври въвеждането на глоби за офшорни дружества, които притежават ниви, гласуваха депутатите. Според действащия закон в...