Наркотест за учениците не е обида, а грижа
Учениците да минават на тест за наркотици по време на задължителния годишен преглед при личния лекар. Това предложи шефът на парламентарната група на...
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Учениците да минават на тест за наркотици по време на задължителния годишен преглед при личния лекар. Това предложи шефът на парламентарната група на...
Профилактичните прегледи при личните лекари на учениците да включват и тест за наркотици. Това поиска председателят на ПГ на ГЕРБ и шеф на Вътрешната...
Родители на бургаски ученици ще подписват декларации, че са съгласни децата им да бъдат тествани за наркотици, обясниха от община Бургас. Идеята за то...
Да бъдат въведени задължителни тестове за наркотици в училищата настоява кметът на Бургас Димитър Николов. Идеята на градоначалника бе представена на...
Будапеща. Унгарският премиер Виктор Орбан поиска задължителни тестове за наркотици за журналистите и политиците, предава БГНЕС. "Тестовете за наркоти...
София. Парламентът отхвърли предложението депутатите да се подлагат веднъж годишно на тест за употреба на наркотични вещества. Предложението беше вне...