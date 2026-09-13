Син на милиардер загина от свръхдоза
Тялото на младежа е намерено няколко дни преди да отиде в център за лечение на наркомании
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Тялото на младежа е намерено няколко дни преди да отиде в център за лечение на наркомании
На първия протест хората заявиха, че са възмутени от тайното откриване на центъра
Няма как един наркоман или алкохолик да спре употребата на психоактивни вещества, ако го накараш да меси хляб или да прави изложби
„Да развием своя живот, свят или личност без наркотици" под това мото в Кърджали преминават проявите по повод 26 юни -Международен ден за борба с нарк...
Благоевград. Наградиха призьорите в конкурса по превенция на наркоманиитев Благоевград. В него участваха над 500 ученици, като 120 от тях бяха отличен...
София. Промени в проекта за Наказателен кодекс (НК) представляват опасен завой в наркополитиката. Това заявиха група неправителствени организации (НПО...