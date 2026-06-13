Затвориха български ресторант в Лондон заради дрога
Нощен клуб и ресторант "Арда 2" в Лондон окончателно беше затворен, след съдебно отнемане на лиценза. Общината в Ислингтън се опитва да го затвори още...
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Нощен клуб и ресторант "Арда 2" в Лондон окончателно беше затворен, след съдебно отнемане на лиценза. Общината в Ислингтън се опитва да го затвори още...