Жесток ски инцидент в Банско, дете бере душа
Доста инциденти е имало днес по пистите в Банско, оплакват се спасители
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Доста инциденти е имало днес по пистите в Банско, оплакват се спасители
Искат мораториум върху използването им от полицията
18 души са били ранени при инцидент с балон в Кападокия, Турция. За моментра една от основните версии е, че балонът се ударил в електропровод и това...
Градушката, изсипала се над общините Силистра и Главиница в четвъртък вечерта, е наранила жена и е нанесла много щети на хората и стопанството в двет...
Бик нападна и контузи тежко пастир в село край Сандански. Сигнал за инцидента е подаден към 16.30 ч. в неделя от село Калиманци, съобщи БГНЕС. Разярен...
Благоевград. Пешеходец се отърва само с уплаха и леки наранявания, след като бе ударен от кола в центъра на Петрич. 47-годишен мъж от село Скрът е блъ...
Сръбският енергиен министър Александър Антич получи цицини и натъртвания, след като ледена висулка падна върху главата му, съобщи Радио Телевизиьа Срб...
Игри и ремонти увеличават травмите, разказва доц. Руска Христова Нараняванията на очите през лятото се увеличават. Това сочат наблюденията на специал...