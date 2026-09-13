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Бик рани тежко пастир

Бик рани тежко пастир

Бик нападна и контузи тежко пастир в село край Сандански. Сигнал за инцидента е подаден към 16.30 ч. в неделя от село Калиманци, съобщи БГНЕС. Разярен...

10 май | 17:25
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