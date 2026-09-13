Игуаин изравни рекорд от ерата на Мусолини
Нападателят на "Наполи" Гонзало Игуаин влезе в историята на италианския футбол. Голаджията заби хеттрик във вратата на "Фрозиноне" при победата с 4:0...
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Нападателят на "Наполи" Гонзало Игуаин влезе в историята на италианския футбол. Голаджията заби хеттрик във вратата на "Фрозиноне" при победата с 4:0...
Нападателят на "Наполи" Гонсало Игуаин получи предупреждение да отслабне, ако иска да продължи да играе редовно. Ексцентричният президент Аурелио де Л...
Президентът на "Наполи" Аурелио де Лаурентис скочи на федерацията и обяви, че от нея няма смисъл. "За какво са ни? Не ни помагат за стадиона. Открадна...