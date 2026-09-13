Въоръжени отвлякоха 23 деца от сиропиталище в Нигерия
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Привличат внимание така
Маскирани нападатели ограбиха столичен ресторант, две жени пострадаха
Двама от Бенфика са в болница
Нападението е станало в Южния парк
Четиримата хулигани са непълнолетни
Това настоя зам-министърът на здравеопазването
Френският президент Франсоа Оланд обяви пред местни журналисти, че смъртоносната атака в католическа църква в Нормандия е дело на "двама терористи в и...
Папа Франциск изрази ужаса си от „варварското убийство" на свещеник при заложническата криза в църква в Северна Франция, предава AFP. „Папата споделя...
Заложническата драма в Ереван продължава. Вчера въоръжение превзеха полицейски участък, един полицай загина, а двама са ранени. Нападателите държат...
Полицията издирва трима души за побоя над проф. Стефан Станчев. Това съобщи пред журналисти зам.-главният секретар Георги Арабаджиев в Министерски съв...
Един от нападателите в Брюксел бе депортиран от Турция през юли миналата година. Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от BBC....
Властите в Белгия разкриха самоличността на вчерашното нападение в Брюксел. Това пише вестник "Dernière Heure", цитиран от "Фокус". Братята Халид и И...
Нападател се извини за головете си на вратаря на "Порто" Икер Касияс. Валтер Гонзалес, който се разписа 2 пъти за невероятната победа на средняка "Аро...
Братовчедите Бойко и Христо Борецови, които нападнаха инкасо автомобил пред пощата в Средец, са били въоръжени с газов пистолет и газов спрей. Те обач...
Издирват двама души, намушкали мъж в столичния квартал "Младост 3". Припомняме, че инцидентът стана снощи, близо до спирка на метрото. Пострадалият е...
Полицията е задържала двамата крадци, нападнали мъж в столичния квартал "Надежда". Това съобщиха от пресцентъра на МВР и уточниха, че крадците са зало...
Властите в Мали издирват трима души, заподозрени в съпричастност към джихадистката атака срещу хотела в столицата Бамако. Това съобщава източник от си...
Двама банскалии отърваха решетките за извършен от тях грабеж на украински турист в курортния град. 21-г. М.К. и 19-годишните Д.Ш. и И.Б. се признаха з...
"Левски" проведе предпоследната си тренировка от летния подготвителен лагер в Боровец. "Сините" излязоха за своето занимание на стадиона в Самоков точ...
Париж. Двама души са били взети за заложници от неизвестен въоръжен мъж в пощенска станция в Коломб, северозападното предградие на Париж, съобщават фр...