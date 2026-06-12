105 се борят за 5 места в НАП Добрич
Добрич. 105 са кандидатите, които са се явили на обявения от НАП Добрич конкурс за инспектори по приходите, съобщиха от местния офис на приходната аге...
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Добрич. 105 са кандидатите, които са се явили на обявения от НАП Добрич конкурс за инспектори по приходите, съобщиха от местния офис на приходната аге...
Добрич. До момента най-високият деклариран доход за изтеклата 2014 г. е от земеделски производител, който е подал декларация в офиса на приходната аге...