Ивет Лалова е четвърта на 200 м в Нанджин
Спринтьорката се прибира в е Европа
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Спринтьорката се прибира в е Европа
София. Шампионите и медалистите от вторите младежки олимпийски игри в Нанджин ще бъдат наградени от Fibank (Първа инвестиционна банка), генерален спон...
Стотици посрещнаха на аерогара София спортните ни герои от младежката олимпиада в Нанджин. Българите спечелиха общо 7 медала, от които 3 златни на Бо...
Нанджин. Българският ансамбъл спечели сребърен медал в турнира по художествена гимнастика от вторите младежки олимпийски игри в Нанджин. Елена Бинева...
Нанджин. Българският лекоатлет Иво Балабанов се класира на седмо място във финал А на 2000 м стипълчейз по време на вторите Младежки олимпийски игри в...
Нанджин. Второ злато спечели България на втората младежка олимпиада в Нанджин (Кит). Лидия Ненчева спечели титлата на 10 метра въздушен пистолет за см...
Нанджин. България спечели днес първото си злато от вторите младежки олимпийски игри в Нанджин (Кит). Божидар Андреев грабна титлата в категория 69 кг...
Мария Мицова започна с победа в турнира по бадминтон на младежката олимпиада в Нанджин. Българката се справи с Кристин Кууба (Ест) с 21:11, 21:15 в ср...
София. С лъвче талисман и знаме за успех замина днес всеки един от българските участници на вторите младежки олимпийски игри в Нанджин (Кит). Стотици...