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Гъст смог обхвана Пекин

Гъст смог обхвана Пекин

Гъст смог обхвана Пекин тази сутрин, съобщава ТАСС. Съдържанието на опасни за здравето твърди частици във въздуха надвишава нормите, препоръчани от Св...

14 декември | 9:45
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