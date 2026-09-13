Шефът на АПИ: В общините Силистра, Разград и Шумен е най-критично
„Най-критично е положението с пътищата в Североизточна България, и най-вече в общините Силистра, Разград и Шумен. Там има големи открити пространства...
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„Най-критично е положението с пътищата в Североизточна България, и най-вече в общините Силистра, Разград и Шумен. Там има големи открити пространства...
Гъст смог обхвана Пекин тази сутрин, съобщава ТАСС. Съдържанието на опасни за здравето твърди частици във въздуха надвишава нормите, препоръчани от Св...
Пекин. Голяма пясъчна буря връхлетя Северозападен Китай. Видимостта в много части е намалена. В тази връзка властите предупредиха гражданите да не изл...
Времето към 10, 30 часа
Видимостта е намалена, шофьорите да карат внимателно