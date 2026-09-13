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Виждаме с ПИК налога за дома

Виждаме с ПИК налога за дома

Жителите на София вече може да използват своя персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите, за да проверяват и...

26 май | 21:10
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