Въвеждат данък за туристите в Абу Даби
Департаментът по туризъм към правителството на Абу Даби прие решение да въведе данък за туристите. Налогът ще се заплаща при пристигането им в хотела,...
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Департаментът по туризъм към правителството на Абу Даби прие решение да въведе данък за туристите. Налогът ще се заплаща при пристигането им в хотела,...
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