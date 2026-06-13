Засилено търсене в САЩ повиши цените на петрола
Вчера двата основни сорта петрол поевтиняха с около 1 на сто до най-ниските си нива от осем седмици
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Вчера двата основни сорта петрол поевтиняха с около 1 на сто до най-ниските си нива от осем седмици
Президентът на САЩ готви тлъсти мита заради закупувания от Индия петрол от Русия