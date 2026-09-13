Наказателната лихва падна окончателно
Парламентът премахна окончателно наказателната лихва при предсрочно връщане на ипотечните заеми. Това стана с приемането на новия закон за ипотечното...
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Парламентът премахна окончателно наказателната лихва при предсрочно връщане на ипотечните заеми. Това стана с приемането на новия закон за ипотечното...
Депутати предлагат Санкцията за просрочени борчове на граждани може да падне на 4% Наказателната лихва за просрочени задължения на фирмите да не пре...
София. Законът за потребителските кредити бе приет окончателно от депутатите в Народното събрание. В него пише, че кредитополучатели, които искат да п...
София. Наказателната лихва за предсрочно погасяване на ипотека чрез рефинансиране или лични средства ще падне на 1%, ако парламентът приеме подготвяни...