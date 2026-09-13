Асланов: Може да има масов наказателен вот
Изборите ще са тест за Радев, раздразнението в ГЕРБ е огромно
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Изборите ще са тест за Радев, раздразнението в ГЕРБ е огромно
София. Очевидно сме сбъркали в много неща, особено в управлението, и нашите избиратели ни наказват. Това винаги се случва след управление с Движението...
Париж. Французите бяха призовани в неделя да упражнят правото си на глас на първи тур на местните избори, като се очаква вотът да е наказателен срещу...