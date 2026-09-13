Диспечер пуснал влака Русе-Бургас три минути преди другия
Той бива наказан
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Той бива наказан
Пионе Систо от Селта отнесе санкцията
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