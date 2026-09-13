Найденов: Липсваше ни контра атаката
София. "Във втория мач срещу Русия ни липсваше контра атаката". Това заяви временният селекционер на националите Найден Найденов, след като България з...
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София. "Във втория мач срещу Русия ни липсваше контра атаката". Това заяви временният селекционер на националите Найден Найденов, след като България з...
Найден Найденов не иска отново да е помощник в националния отбор. Това заяви самият той след загубата с 1:3 (-22, -23, 22, -20) от Русия в Световната...
Бившият кмет на Карлово Найден Найденов, който бе на ръководна длъжност в местната столетница, вече не е активист на БСП. Найденов бе изключен на изв...