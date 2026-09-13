"Моление" за Найден
Десетки приятели и колеги се простиха с маестрото
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Десетки приятели и колеги се простиха с маестрото
Министър-председателят Пламен Орешарски изрази своите съболезнования към близките на големия български композитор Найден Андреев. „България днес загуб...
София. Големият български композитор Найден Андреев почина на 68-годишна възраст. Той е получил инфаркт, съобщиха от семейството му, информира още БНР...