Всичко за Найден Андреев

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Почина Найден Андреев

Почина Найден Андреев

София. Големият български композитор Найден Андреев почина на 68-годишна възраст. Той е получил инфаркт, съобщиха от семейството му, информира още БНР...

28 юли | 16:38
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