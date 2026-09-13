Ето я жената с най-красиво лице на света
Моделът от израелски произход Яел Шелбия оглави класацията на стоте най-привлекателни хора на планетата
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Моделът от израелски произход Яел Шелбия оглави класацията на стоте най-привлекателни хора на планетата
Покойната принцеса получи най-висок резултат в анализ на хирурга от „Харли Стрийт“ д-р Джулиан де Силва
Сандра Бълок е най-красивата жена в света за 2015-а според класация на списание "Пийпъл". "Когато ми съобщиха новината, не повярвах. Успях да кажа сам...
Лондон. За трета поредна година Херцогинята на Кеймбридж е кралица на красотата във Великобритания. Това показва класацията на 50-те най-красиви жени...