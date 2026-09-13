Една награда „Букър“, две победителки
Маргарет Атууд и Бернардин Еваристо си поделиха приза за най-добър роман на английски език
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Маргарет Атууд и Бернардин Еваристо си поделиха приза за най-добър роман на английски език
Искра Михайлова връчи наградата на кмета на общината
Лондон. Елеaнор Катън от Новозеландия бе отличена с престижната литературна награда „Букър", предаде РИА Новости. Така тя стана най-младата носителка...