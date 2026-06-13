"Урок" триумфира на София филм фест
Българската продукция "Урок" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов е големият победител на 19-ия Международен филмов фестивал София Филм Фест. Филмът...
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Българската продукция "Урок" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов е големият победител на 19-ия Международен филмов фестивал София Филм Фест. Филмът...