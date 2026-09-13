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Ювентус успя да надвие Торино

Ювентус успя да надвие Торино

Футболистите на Ювентус победиха Торино с 1: 0 в градското дерби. Единственият гол в мача отбеляза Пол Погба в 54-ата минута, а първото полувреме прем...

29 септември | 15:36
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