Условията за бизнес стават все по-добри
Бизнес климатът през май се подобрява за пети пореден месец, сочат данните на Националния статистически институт. Така през всеки изминал месец от год...
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Бизнес климатът през май се подобрява за пети пореден месец, сочат данните на Националния статистически институт. Така през всеки изминал месец от год...
София. Индексът на потребителските цени за април 2013 г. спрямо март 2013 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%, съобщиха от Националния с...
София. Сериозен спад в промишлеността и строителството отчете Националният статистически институт през март. Това беше месецът, през който бе назначен...