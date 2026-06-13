Ремонтират зала „Фестивална”, Националния стадион, Дианабад и зала „София”
4 млн. лв. ще бъдат отделени за ремонт на зала „Фестивална", съобщи министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на заседание на Парламентар...
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4 млн. лв. ще бъдат отделени за ремонт на зала „Фестивална", съобщи министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на заседание на Парламентар...