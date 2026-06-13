Всичко за Националната стажантска инициатива

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Двойно повече възможности за участниците в националната стажантска инициатива "Оставаме в България“

Двойно повече възможности за участниците в националната стажантска инициатива "Оставаме в България“

Инициативата предоставя на младите хора разнообразни възможности да надградят уменията си чрез специализирани обучения и опит в реална бизнес среда.

03 юли | 16:47
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