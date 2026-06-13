Двойно повече възможности за участниците в националната стажантска инициатива "Оставаме в България“
Инициативата предоставя на младите хора разнообразни възможности да надградят уменията си чрез специализирани обучения и опит в реална бизнес среда.
Следете всички новини, анализи и коментари за Националната стажантска инициатива. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инициативата предоставя на младите хора разнообразни възможности да надградят уменията си чрез специализирани обучения и опит в реална бизнес среда.