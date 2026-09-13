Всичко за Национална Среща

Следете всички новини, анализи и коментари за Национална Среща. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Здраве Политика Здравеопазване
Борисов нахъсва 4000 за вота

Борисов нахъсва 4000 за вота

4000 активисти от ГЕРБ, министри, депутати и евродепутати, общински съветници, кметове, областни координатори се събират днес в зала 1 на НДК за тради...

17 април | 6:45
0 коментара
17487