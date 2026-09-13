Ясна програмата на България за квалификациите за Световното
БФС публикува програмата на националния отбор на България за квалификациите за световното първенство в Русия през 2018 г. Жребият бе теглен вчера, а...
Следете всички новини, анализи и коментари за Национален Отбор На България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
БФС публикува програмата на националния отбор на България за квалификациите за световното първенство в Русия през 2018 г. Жребият бе теглен вчера, а...
Любо Пенев е решил да стегне дисциплината на националите преди старта на евроквалификациите. Утре нашите играят с Азербайджан в Баку от 19,00 ч. Селек...
Тотална мъгла около заниманията на националния отбор наложи треньорът на "трикольорите" Любо Пенев. Ел Голеадор няма да допусне никакви медии и стран...
Правец. Защитникът на "Ботев" (Пд) Йордан Христов бе повикан в "А" националния отбор за европейската квалификация с Азербайджан на 9 септември в Баку,...
Барселона. Националният селекционер Любослав Пенев ще гледа на живо Мартин Петров по време на двубоя на "Еспаньол" срещу "Валенсия". Специалистът не...