Концепцията за Национален музеен комплекс готова до 30 януари
София. „В София музеите ще са централизирани. Ще се направи концепцията и ще бъде готова на 30 януари", обяви на брифинг в Министерски съвет министъръ...
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София. „В София музеите ще са централизирани. Ще се направи концепцията и ще бъде готова на 30 януари", обяви на брифинг в Министерски съвет министъръ...
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