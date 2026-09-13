Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години
Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес
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Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес
Монтана. Националният гаранционен фонд е отпуснал 6 кредита на земеделски производители от област Монтана, съобщи на информационна среща в града главн...
Велико Търново. Земеделски производители от Великотърновско са получили кредитr на обща стойност 1,046 млн. лева с подкрепата на Националният гаранцио...
Кърджали. По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в Кърджалийска област са подкрепени кредити в размер на над 1,7 млн. лв. от Национ...
Варна. Гаранции за кредити за 500 млн. лв. за малки и средни предприятия и за земеделски производители са дадени от Националния гаранционен фонд. Това...