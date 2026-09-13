Националният гаранционен фонд подкрепя кърджалийци с 1,7 млн. лв.

Кърджали. По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в Кърджалийска област са подкрепени кредити в размер на над 1,7 млн. лв. от Национ...