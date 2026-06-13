Танк смачка колата на начинаеща шофьорка
Има много неща, които човек трябва да научи като начинаещ шофьор, но едно доста важно правило е - недей да маневрираш пред колона танкове. Но именно...
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Има много неща, които човек трябва да научи като начинаещ шофьор, но едно доста важно правило е - недей да маневрираш пред колона танкове. Но именно...