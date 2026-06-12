Набедиха полицай, отказал да помага на бандит
Скандален случай с набеждаване на столичен полицай потресе районните прокурори във Варна, научи "Стандарт" от източници от обвинението край морето. Са...
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Скандален случай с набеждаване на столичен полицай потресе районните прокурори във Варна, научи "Стандарт" от източници от обвинението край морето. Са...