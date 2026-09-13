Чиновничка вози пътници на черно
Дългогодишна служителка на земеделското министерство е засечена да заработва допълнителни средства, като превозва пътници на черно с личния си "Мерцед...
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Дългогодишна служителка на земеделското министерство е засечена да заработва допълнителни средства, като превозва пътници на черно с личния си "Мерцед...
До 150 лв. стигнаха билетите на черно за концерта на Веселин Маринов в зала 1 на НДК днес. Официално пропуските струваха от 20 до 50 лв., но 5000 мест...
Земеделски стопани, които са регистрирали в Инспекция по труда еднодневни трудови договори за прибиране на реколта, продължават да наемат и работници...
Всеки втори турист у нас е нелегален. Близо половината представители на туристическия бранш - хотелиери, туроператори, агенти, превозвачи и ресторанть...