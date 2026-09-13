Традиционно мъжко хоро се вие във водите на Тунджа
Има усилия традицията да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО
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Има усилия традицията да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО
Това заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров
Наблюдатели от ЮНЕСКО на уникалното мъжко хоро
Пререкания помрачиха за кратко уникалната калоферска традиция на Богоявление рано сутринта мъжко хоро да влезе в ледените води на река Тунджа, предаде...
64-годишен мъж почина от измръзване в шуменското село Стоян Михайловски. Той бил открит вчера от роднини под пряспа сняг в двора на къщата си. Предпол...
Мъжко хоро във водите на река Джерман ще вади богоявленския Кръст в Дупница. Точно в 10 часа в празничния ден ще писнат гайди край реката и около 50 м...
Калофер. Водещият на "Тази сутрин" по bTV Антон Хекимян се натопи в ледените води на Тунджа, за да играе традиционното мъжко хоро навръх Богоявление....
Стара Загора. И казанлъчани като храбрите калоферци ще извият хоро на връх Йордановден или Богоявление в ледените води на Стара река. Преди това в хр...