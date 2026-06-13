Женски атаки срещу Георги в „Женени от пръв поглед”
Може ли един мъж да се защити, когато жена му е насреща и се е настроила негативно срещу него? А какво ще стане, ако го атакуват цели три? Отговорът н...
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Може ли един мъж да се защити, когато жена му е насреща и се е настроила негативно срещу него? А какво ще стане, ако го атакуват цели три? Отговорът н...