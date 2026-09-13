Представители на силния пол обуха токчета на 8 март
Инициативата "Извърви километър на нейните обувки" и тази година събра множество мъже на бул. "Витоша" в столицата. Представителите на силния пол не с...
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Инициативата "Извърви километър на нейните обувки" и тази година събра множество мъже на бул. "Витоша" в столицата. Представителите на силния пол не с...
И тази година популярни български мъже ще обуят високи токчета на 8 март в подкрепа на жените, жертви на домашно и сексуално насилие. Необичайната раз...
София. Към тероризма и организираната престъпност да се включи и насилието над жени, поиска евродепутатът д-р Антония Първанова. "В голяма част от...
София. Мъже на токчета и жени с боксови ръкавици предприеха осмомартенски поход срещу насилието над жени по булевард "Витоша", въоръжени с плакати "Пр...